Dois são presos pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil prendeu no fim de semana, R.M.S., 47 anos e B.S.S., 34 anos. As prisões foram feitas por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

R.M.S. foi preso na Vila Margarida. Condenado por homicídio, ele estava foragido da justiça. Assim que localizado, ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (DEPAC CENTRO).

Já B.S.S., de 47 anos, foi preso na região do Jardim Aero Rancho. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Assim que capturado, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).