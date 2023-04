Dois são presos pela Polícia Civil, por conta de mandados de prisão em aberto

A Polícia Civil, por intermédio da 6ª Delegacia de Campo Grande prendeu dois indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto. As prisões aconteceram nesta sexta-feira, 28/04, no Bairro Portal Caiobá, na capital.

O primeiro a ser preso foi J.R.P.S.N., de 29 anos. Ele estava evadido do sistema prisional em Dourados, onde cumpria pena por furto e roubo.

Já o segundo a ser capturado foi L.P.B., de 46 anos.

Dando cumprimento aos mandados de prisão e de recaptura de evadidos, a Polícia Civil espera possibilitar mais segurança para a população, tirando criminosos das ruas e os encaminhando para o sistema prisional.