Maracaju (MS), 15 de abril – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de ontem, os veículos Fiat Uno e GM Monza carregados com 450 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, na região de Maracaju. Os condutores do Fiat Uno e do Monza disseram, aos policiais, que são os proprietários da carga de cigarros apreendida. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.