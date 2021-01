A PM foi acionada via CIOPS na quarta-feira (6) para verificar um veículo abandonado, ao chegar no local encontraram um veículo VW/GOL, que estava com registro roubo/furto. O veículo foi entregue na DEFURV para providencias. No local encontraram um veículo FIAT UNO com placas de Cuiabá-MT, sem as 4 rodas, bateria e estepe. Constava registro de roubo/furto. O veículo foi entregue na DEFURV para providencias.