O dólar registrou nesta segunda-feira (19) uma forte alta em meio à aversão ao risco no exterior diante do aumento nos casos globais de Covid-19. O que levanta novas preocupações sobre a desaceleração do crescimento econômico. A moeda norte-americana às 16h26 (horário de Brasília) subia 2,71%, vendida a R$ 5,2541. A moeda na máxima foi cotada a R$ 5,2566. A bolsa de valores sofreu com o “mau humor” do mercado e opera em queda de quase 2%.