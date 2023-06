Dólar tem leve queda frente ao real com salto do petróleo e otimismo local; Fed fica no radar

O dólar tinha leve queda frente ao real nesta segunda-feira, pressionado em parte pela alta dos preços do petróleo no exterior e em parte por um otimismo crescente sobre o desempenho econômico do Brasil, enquanto investidores se questionavam sobre qual será a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve.

Às 10:14 (horário de Brasília), o dólar à vista recuava 0,27%, a 4,9414 reais na venda.

Na B3, às 10:14 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,39%, a 4,9655 reais.

Segundo alguns operadores, um dos fatores de suporte do real e de outras moedas emergentes ou sensíveis às commodities nesta segunda-feira era o salto dos preços do petróleo no mercado internacional, depois que a Arábia Saudita prometeu cortar a produção em mais 1 milhão de barris por dia a partir de julho para conter os ventos macroeconômicos contrários que deprimiram os mercados.

O petróleo Brent subia 1,89 dólar, ou 2,48%, a 78,02 dólares por barril, às 10:14 (de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos (WTI) avançava 1,93 dólar, ou 2,69%, a 73,67 dólares por barril.

“As moedas latino-americanas em particular melhoraram ainda mais o desempenho, impulsionadas pelo retorno do apetite por risco nos mercados financeiros… Esperamos que as notícias do final de semana de que Arábia Saudita cortará a produção de petróleo forneçam suporte às moedas de commodities”, disse Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX, apontou ainda “ambiente de otimismo com os ativos brasileiros” como um impulso para o real, citando a forte revisão para cima na projeção de crescimento econômico do boletim semanal Focus, do Banco Central.

A estimativa de expansão em 2023 subiu a 1,68%, de 1,26% na semana anterior. A melhora no cenário esperado na pesquisa veio após surpresa positiva nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, divulgados na semana passada.

Enquanto isso, investidores avaliavam as chances de o Federal Reserve subir os juros mais uma vez em sua reunião de política monetária da semana que vem. Nesta manhã, o mercado precificava cerca de 30% de chance de haver novo aperto de 0,25 ponto percentual na taxa básica do banco central norte-americano, com 70% de probabilidade de manutenção dos juros.

As expectativas de nova alta dos juros diminuíram acentuadamente depois da divulgação, na última sexta-feira, de um importante relatório de emprego do governo norte-americano. Embora tenham mostrado criação de vagas maior do que o esperado, os dados mostraram alta na taxa de desemprego e arrefecimento dos salários, o que corrobora cenário de pausa no aperto monetário.

Analistas acreditam que uma manutenção da taxa de juros nos EUA provavelmente levaria a um enfraquecimento generalizado do dólar, uma vez que pioraria as perspectivas de rentabilidade da moeda.

Na última sessão, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9549 reais na venda, com baixa de 1,04%.