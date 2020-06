Um festival de “Lives” acontecerá no dia 14 em nossa Capital. Às 12hs começa a festa com Jads & Jadson e as 17hs, a 1ª Live Beneficente da União dos Músicos de MS.

Paulo Sérgio e Santhiago vão fazer a festa na sua casa com a participação do Sertanejo 67, Tostão & Guarani; Marcinho Lima; Cleber & Ruan; Max Henrique; Edson & Ruan; Laço de Ouro; Castelo e Marozane; Regina Bombom; Julyano Barreto e Lucas Benício.

Sintonizem na rádio Difusora Pantanal FM 101.9, pelo site da Via Morena (www.viamorena.com). Transmissão ao vivo pelo facebook.com/difusorapantanal