Neste domingo (14), é a vez da dupla sertaneja Jads & Jadson, a “live” será transmitida ao vivo na FM Difusora Pantanal 101.9.

A live vai começar ao meio dia, com o show da dupla sul-mato-grossense. Esta é a primeira live ao vivo com transmissão também em frequência de FM.

E não termina por aí. A partir das 17h, a UMMS (União dos Músicos de Mato Grosso do Sul) vai ao ar com a 1º Live beneficente com Paulo Sérgio e Santhiago, entre outras duplas, grupos e cantores solos: Tostão e Guarany, Kleber e Ruan, o grupo Laço de Ouro, são só alguns dos artistas que participarão do evento.

Sintonizem na rádio Difusora Pantanal FM 101.9, pelo site www.viamorena.com

Transmissão ao vivo pelo facebook.com/difusorapantanal