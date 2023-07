Domingo tem “MS ao Vivo” com show da banda Natiruts no Parque das Nações Indígenas

A banda Natiruts se apresentará em show gratuito neste domingo (16), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O show dá o ponta pé inicial ao projeto MS ao Vivo realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e pelo Sesc MS. A apresentação inicia-se às 17 horas, com abertura da cantora Karla Coronel, seguida pela banda brasiliense. A entrada é gratuita.

A artesão Lauriana Souza Pereira adiou sua ida pra casa dos pais, em Corumbá, para curtir o show. “Será a primeira vez que terei a honra de ouvi-los ao vivo, eu estou muito feliz com a notícia e as expectativas são as melhores possíveis, pois esperei tanto tempo por essa oportunidade, amigos que já presenciaram alguns shows da banda em outros estados só teceram elogios a apresentação da banda. E o local do show escolhido o Parque das Nações é mais um bônus, vai ser tudo muito maravilhoso, já repassei o convite a todos.”

Com 25 anos de história, Natiruts fará uma apresentação de Reggae romântico, muito brasileiro mas também meio latino e meio blues, com a canção “Ela” que é o cartão de visitas do disco Good Vibration, trazido nesta turnê. Natureza e arte se entrelaçam na levada dos Natiruts, que vai no vento, nas asas de um beija-flor, penetra nos ouvidos, sacode os quadris e rapidamente chega ao coração.

Composição do baiano Djaluz, “Ela” foi uma canção na qual Alexandre Carlo diz ter sentido “algo de Natiruts” e, portanto, a possibilidade de inseri-la no universo da banda. “Good Vibration é o mais colaborativo da nossa história. Como vocalista, eu queria utilizar mais meu lado de intérprete e também mostrar ao público alguns excelentes compositores de reggae que temos no País”, diz Alexandre.

Outra fã radiante e ansiosa pelo show é a médica veterinária Thainara Regina, mesmo depois de ter ido a mais de dez shows da banda e já tem pedido especial para o setlist. “A expectativa é altíssima, estou muito empolgada pra vê-los novamente, o último show que vi ano passado deles em São Paulo foi incrível, sai impressionada, é uma energia muito boa que eles passam através de suas canções, sou viciada no álbum Acústico Natiruts ao vivo no Rio de Janeiro, quando fiquei sabendo que eles estariam aqui fiquei muito feliz e animada, a música que não pode faltar é ‘De Tanto Sol’ do álbum novo deles, ansiosa por este dia.”

O MS ao Vivo será no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17 horas, o show de abertura será da cantora sul-mato-grossense Karla Coronel, no local haverá área para PCD e também tradução em LIBRAS durante os shows. Será permitida a entrada com cooler de bebidas, tereré e lanches, sendo proibida a entrada de objetos perfurocortantes e garrafas de vidro.

Ana Ostapenko – FCMS

Foto Capa: Divulgação