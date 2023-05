Dominicana é presa com malas “recheadas” de ecstasy na Fronteira

Dominicana é presa com 11,8 mil doses de ecstasy no Aeroporto Internacional de Assunção/PY. A prisão foi realizado pelos Agentes do Departamento de Controle Aeroportuário da República Dominicana. A droga sintética estava escondida num fundo falso da bagagem da autora.

O procurado Andrés Arrila informou que a carga de ecstasy está avaliada em US$ 350 mil dólares, pois cada “comprimido” é negociado por US$ 30 dólares. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas o destino da droga seria a tríplice fronteira para a distribuição nos mercados brasileiro e argentino. Uma parte do entorpecente seria comercializada no Paraguai.