A Johnnie Walker, uma das marcas de wisky mais populares do mundo passará a usar energia solar para produzir a bebida em sua fábrica em Fife, na Escócia. A multinacional, que também é dona de marcas como a cachaça Ypióca e a vodka Smirnoff, quer instalar um parque solar com 12.000 painéis, capaz de gerar 4 megawatts de energia para serem utilizados na sua produção.

O objetivo da Diageo, empresa fabricante das bebidas, é que todos os seus produtos sejam fabricados com energia 100% limpa em todas as suas operações até o ano de 2030. A multinacional também se comprometeu a fazer parcerias com fornecedores que tenham metas de redução de emissões de carbono para reduzir suas emissões indiretas em até 50% em menos de dez anos.

O processo ainda está em fase inicial. A empresa entrou com o pedido de permissão às autoridades de Fife para a construção do parque de energia solar, que será erguido em um terreno baldio próximo à uma fábrica chamada Leven, que produz as embalagens para as bebidas da empresa. Este novo parque solar em Fife permitirá a empresa na produção de energia renovável e alcançar a meta de neutralizar as emissões de carbono da Diageo até 2030.