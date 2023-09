Dona de mercado é presa com 1 tonelada de carne podre

Açougue interditado com mais de 6 toneladas de carnes pobres na Avenida Presidente Vargas já havia sido vistoriado dez antes. O DECON, IAGRO, PROCON e PERÍCIA lavraram o ato de contestação e lacraram o estabelecimento reincidente.

Uma médica veterinária formulou um termo de constatação no dia 16 de setembro, apontando alguns dos problemas evidenciados pela equipe na terça-feira (26) como, por exemplo, a questão de moscas, ausência de temperatura ideal para manter a qualidade dos alimentos, já que as câmaras estavam operando fora da temperatura, além de frios sem procedência.

A proprietário ao ser questionada disse que “estariam ali para descarte”, porém segundo a polícia, todas as câmaras estavam com produtos em péssimo estado. Além de muitos, misturados e vencidos. Alguns já com fungos e outros jogados no chão.

Nenhuma câmara estava em condições mínimas de higiene, o piso quebrado muito sangue no chão das carnes estragadas. E nas paredes, fios descascados com risco de acidente de trabalho.

Em maio o local passou por fiscalização.

LIBERDADE

A defesa da mulher solicitou pedido de liberdade provisória. Disse que a empresária é idosa, de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e hipertensa. Até o fim da manhã de hoje (27) não havia saído o resultado da audiência de custódia.