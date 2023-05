Dono de mercado é preso e açougue interditado com carne podre no Bairro Bosque Santa Mônica em Campo Grande. No local os agentes da DECON encontraram carnes com moscas, linguiças artesanais, frango e leite em pó vencido. As carnes estavam fora das condições de higiene e o local não tinha autorização para vender carnes fracionadas.