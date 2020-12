BATAGUASSU-MS (Correspondente) – Dono de chácara é autuado por maus-tratos a suínos nesta terça-feira (1) no município. A PMA foi ao local e verificou que havia uma criação de porcos no assentamento Casulo, a 5 kg da cidade. Alguns filhotes se encontram em ambiente precário e inapropriado, com falta de alimentação e até de água. Dentre 20 animais, pelo menos dois já estavam em estágio avançado de desnutrição. Os 20 animais foram apreendidos e o proprietário recebeu ordens para tomar as providências quanto a alimentação e água e também de cuidados veterinários, caso a alimentação não fosse suficiente para recuperar os porcos.

O infrator (42), residente no assentamento, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, cuja pena é de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00.