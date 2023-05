Dono de conveniência é preso suspeito de estuprar crianças

Dono de conveniência é preso acusado de estuprar crianças em Campo Grande. O homem de 44 anos foi preso em flagrante após os policiais presenciarem uma confusão envolvendo o acusado e os pais das crianças.

A confusão ocorreu após três crianças de 10, 8 e 11 anos, irem até a conveniência para comprar refrigerante. Ao retornar para casa, as crianças relataram que haviam sido estupradas pelo proprietário. Elas contaram aos pais que não é a primeira vez que a situação acontece e que outras crianças já foram vítimas do dele. Diante da situação, o pai de duas crianças foi tirar satisfação com o dono da conveniência e ambos trocaram agressões. A mãe das crianças chegou ao local com um taco de beisebol quebrando todo o comércio. Os policiais passavam pelo local e presenciaram o quebra-pau.

Diante dos fatos, o homem foi preso e as crianças devem passar por atendimento especializado da DEPCA.