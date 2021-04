Policiais Militares Ambientais de Bonito receberam denúncias, de que uma empresa dona de um loteamento estaria realizando limpeza de uma área ilegalmente no perímetro urbano da cidade. Uma equipe foi ao local e verificou que com relação à empresa proprietária do loteamento estava tudo legalizado, porém, os Policiais verificaram rastros de máquina e danos a algumas árvores, bem como restos de resíduos em uma área pertencente ao município nas proximidades.

A equipe localizou ontem (12) à tarde o proprietário da empresa dona da máquina contratada e que realizou a limpeza no loteamento e ele confirmou, que aqueles resíduos e os danos à vegetação havia sido provocado por seu funcionário de forma inadequada. O proprietário foi notificado a remover o material do local e dar a destinação adequada dos resíduos. O empresário (38), residente em Bonito, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 300,00, pela disposição inadequada dos resíduos, contrariando a previsão da Lei Federal 12.305/2010 (Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus regulamentos) e a degradação da vegetação.