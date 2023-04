Dono de tabacaria é preso por vender produtos em desacordo com a legislação

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (DECON), em ação conjunta com o PROCON localizou e lacrou o estabelecimento comercial Tabacaria, localizada no Jardim Nashville, em razão da venda de cigarros eletrônicos, essências saborizadas, bebidas sem selo de inspeção.

Com a força tarefa foram apreendidos em torno de R$ 60 mil, em mercadoria.

A tabacaria foi lacrada e seu proprietário de 28 anos preso em flagrante por receptação qualificada e expor produto a venda em desacordo com a legislação e impróprio para consumo.