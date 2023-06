Dono do hit ‘Caneta Azul’ denuncia ex-empresários por estelionato e desvio de R$ 1 milhão

O cantor Manoel Gomes, dono do hit ‘Azul Caneta’, denunciou os antigos empresários por um suposto desvio de dinheiro de ao menos R$ 1 milhão de suas contas. Joab Castro, e o filho dele, Leonardo Santana, são acusados de estelionato, mas negam. A informação é do programa Domingo Espetacular, da TV Record.

Desde que virou um fenômeno, há quatro anos, o cantor foi empresariado por Joab, mas nos últimos meses, eles romperam. De acordo com Manoel, o empresário não deixava falar com a família, e brigava com ele por demorar para gravar vídeos. “Ele poderia me tratar bem, porque estava ganhando dinheiro às minhas custas. Me chamava de burro, de cavalo”, afirmou.

Ainda segundo ele, quando havia contratos de show, o homem falava que era um valor, mas na verdade, era outro. Quem passou a cuidar da carreira dele foi o filho do empresário, Leonardo. “Pensei que o filho dele ia ser melhor. Era maltratado também, agredia os fãs”. Diante da situação, o cantor decidiu encerrar os trabalhos com ele, e contratou outra pessoa para lhe agenciar.

Nos últimos tempos, ele teria descoberto supostos desvios de dinheiro de sua conta. “Existem alguns indícios, alguns documentos que mostram por exemplo valores recebidos e não repassados ao Manoel, ou simplesmente, valores recebidos em conta bancária do Manoel, nos quais foram transferidos para terceiros, para pessoa física do empresário. São valores que ultrapassam a casa dos sete dígitos”, afirmou o advogado do cantor, João Nascimento. Segundo a defesa, há indícios de apropriação indébita, estelionato, e maus-tratos.

Em nota ao Domingo Espetacular, Joab afirmou que tinha uma relação “boa, profissional e amiga”, e que sempre faziam “as coisas com o outro em comum acordo”. Ele também negou os desvios de dinheiro. “Os pagamentos eram depositados na conta de Manoel Gomes ou entregues diretamente a dele. Os valores eram determinados por ele”.

Ele também afirmou que Manoel sempre foi bem tratado, como um membro da família.

O filho de Joab, Leonardo Santana, afirmou que sempre prestou as contas e registrou em cartório, na presença do advogado de Manoel, e que deu toda a assistência necessária para o cantor na viagem aos Estados Unidos. Ainda segundo ele, o contrato continua vigente e só pode ser quebrado por decisão judicial e mediante pagamento de multa.