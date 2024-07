Dono e cliente de mercadinho são esfaqueado por colombiano no São Conrado

Colombiano de 33 anos esfaqueou o dono Alex Silva Farias de 37 anos e um cliente de um mercadinho na rua Capitão Francisco Holanda Moura no São Conrado em Campo Grande.

Segundo o proprietário tudo começou após o criminoso tentar levar bebidas do comércio sem pagar. Alcoolizado o autor não gostou de ter seu pedido negado e começou a xingar os trabalhadores do local, que mandaram ele ir embora. O suspeito deixou o local. Contudo retornou e enquanto conversava com o criminoso, o dono do comércio foi atacado.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, vemos o colombiano dialogando com as duas vítimas antes de atacá-las. O cliente tentou fugir, mas foi alcançado e recebeu cinco facadas.