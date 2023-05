Dorival vê caminho em formação do São Paulo e prega respeito no Majestoso

O São Paulo empatou com o Fortaleza nesta quinta-feira (11/5), na Arena Castelão. Dorival Júnior, no entanto, viu evolução da equipe, analisou o momento de crescimento na confiança e projetou um Majestoso difícil no final da semana.

“Nós estamos tentando encontrar um caminho. O Fortaleza já tem consolidado há um tempo. Acredito eu que poucas equipes vão conseguir roubar pontos do Fortaleza aqui dentro. Isso é importante pra quem está vivenciando um momento de certa instabilidade, porém adquirindo uma maturidade pouco maior, segurança pouco maior. Isso que estamos buscando”, explicou o treinador em entrevista coletiva na Arena Castelão.

São Paulo e Fortaleza alternaram as equipes com times mistos e demoraram, talvez por isso, a encontrarem um ritmo de jogo. Os times se estudaram, brigaram muito pela posse no meio-campo, mas tiveram poucas chances reais de gol.

Um ponto aqui tem que ser muito valorizado. As dificuldades de jogar aqui são reais. Em razão disso, os jogadores estão de parabéns pela forma como se entregaram durante os 90 minutos Dorival Júnior, técnico do São Paulo

O técnico Dorival chegou, com o empate, à segunda melhor campanha de iniciais seis jogos de um treinador pelo São Paulo desde a própria última passagem, em 2017. Os resultados não acomodam o comandante. “Não conseguimos dar a velocidade que gostaríamos. Em alguns momentos, carregamos muito a bola, insistindo nessa situação. Quando conseguíamos uma liberação rápida, uma mudança de lado, conseguíamos envolver o Fortaleza até onde procurávamos o movimento final para estar na frente do gol adversário”, explicou.

Dorival vai encarar, no final de semana, um Majestoso com tabu para quebrar. O São Paulo nunca venceu, em 17 confrontos, o Corinthians na Neo Química Arena. O primeiro duelo aconteceu em 2014. “Como todo resultado, é importantíssimo. Ganhar um clássico, vai valer os mesmos três pontos. É natural que tenha envolvimento emocional, mas acho que neste instante são duas equipes que estão buscando um acerto. Temos que respeitar e fazer o nosso melhor lá dentro”, projetou.

“É um jogo pesado, difícil e complicado, mas não pode fugir da situação. Os três pontos de um Corinthians é o mesmo de uma outra partida subsequente”, finalizou projetando.