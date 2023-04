Dos 20 clubes da Série A, apenas cinco não seguem na Copa do Brasil; saiba quais

Os 16 clubes que seguem para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023 estão definidos. E apenas um deles, o Sport, não joga a Série A do Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano eliminou o Coritiba ao vencer por 2 a 0, na Ilha do Retiro, ainda na quarta-feira (26). Com isso, o Coxa é um dos cinco times da Série A que não estão mais na disputa da Copa do Brasil.

São eles:

Coritiba (eliminado pelo Sport)

Cuiabá (eliminado pelo São Raimundo-RR)

Red Bull Bragantino (eliminado pelo Ypiranga-RS)

Goiás (eliminado pelo Águia-PA)

Vasco (eliminado pelo ABC-RN)

América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo seguem na disputa do mata-mata, junto com o Sport, que joga a Série B.

O sorteio dos confrontos das oitavas de final será realizado na próxima terça-feira (2), às 13h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).