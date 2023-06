Técnicos da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do MS (AGEMS) estiveram no município de Douradina e na oportunidade foram recebidos pelos secretários municipais, Leandro Lima Narcizo (Habitação e Meio Ambiente) e Lucio Flávio Raulino da Silva (Industria e Comércio) visando obter um diagnóstico das condições técnicas e operacionais dos serviços prestados de manejo de resíduos sólidos urbanos, onde serão observados a infraestrutura, a operação, a manutenção e a funcionalidade dos sistemas, a adequação as normas técnicas e regulamentares e o cumprimento da legislação, bem como conhecimento dos programas e ações estabelecidas na coleta seletiva.