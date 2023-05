DOURADINA: Em dia histórico prefeitura inaugurou ponto avançado do vigésimo subgrupamento de Bombeiros Militar Independente

Foi inaugurado nesta quinta-feira (11/05/2023) o Ponto Base Avançado do Vigésimo Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente (20°SGBM/Ind) no município de Douradina.

O PBA tem por objetivo intensificar as ações do 20ºSGBM/Ind na cidade de Douradina, diminuindo o tempo resposta e ampliando o contato da Corporação com a população local de forma a implementar medidas preventivas capazes de evitar a ocorrência de sinistros ou mesmo diminuir danos a saúde em caso de acidentes ou demais fatores que impliquem na necessidade de socorro de urgência ou emergência.

O PBA foi implementado com apoio da @prefeituradouradinams que ofertou o local, que passa a funcionar como base avançada do 20ºSGBM/Ind.

A inauguração que com contou com a presença do Prefeito @prof._jean_fogaca , de vereadores do município, inclusive o presidente da Câmara, dos secretários municipais, e autoridades de diversas instituições, bem como da população douradinense.