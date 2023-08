DOURADINA: Município é contemplado com 350.000,00 em emendas de diversos deputados estaduais

Na manhã desta quarta-feira o Governador Eduardo Riedel acompanhado do Vice Governador Barbosinha, Presidente da Assembleia Gerson Claro, Deputados Estaduais e Secretários Estaduais participaram da cerimônia de assinatura do convênio de 48 milhões de Emendas que os Deputados Estaduais têm direito e que destinam aos municípios e entidades sul matogrossenses.

Cada deputado Estadual tem direito a 2 milhões de reais em Emendas que são distribuídos entre os 79 municípios do estado. E o município de Douradina foi contemplado com 350.000,00 em Emendas de diversos Deputados parceiros do município.

O Prefeito Professor Jean Sergio esteve presente na cerimônia acompanhado do Vice Prefeito Aparecido Caminha, Presidente da Camara Kaique Freire, e dos vereadores Marcelo Quevedo, Gercindo Goes, Assis Honorato, José Nivalcir, do Secretário de Indústria e Comércio Lucio Flavio e do Assessor José Fernandes, onde foram assinar o convênio.

O Deputado Estadual Lidio Lopes destinou 150.000,00 em emenda, atendendo o pedido do Prefeito Jean Sergio, do Presidente da Camara Kaique Freire, e dos Vereadores Gercindo Goes e Marcelo Quevedo.

A Deputada Estadual Lia Nogueira destinou 100.000,00 atendendo o pedido do Prefeito Jean e do Presidente da Camara Kaique Freire.

O Deputado Estadual Londres Machado destinou 50.000,00, atendendo o pedido do Vereador Francisco de Assis Honorato.

E o Deputado Estadual José Teixeira destinou 50.000,00 atendo o pedido do Vice Prefeito Aparecido Caminha e Vereador José Nivalcir.

Todas essas emendas serão aplicadas em busca de melhorias e desenvolvimento do município de Douradina.