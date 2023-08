DOURADINA: Secretaria Municipal de Assistência Social realiza entrega de cobertores a população da Aldeia Lagoa Rica.

No dia 01 de Agosto de 2023 a Prefeitura Municipal de Douradina/MS através da Secretaria de Assistência Social realizou a entrega aproximadamente 300 cobertores aos populares da Aldeia Lagoa Rica.

A entrega dos referidos cobertores é uma iniciativa do Prefeito Jean Sérgio Clavisso Fogaça em parceria com o Governo do Estado.

Para o Prefeito Jean é de extrema importância a realização dessa entrega no qual vem se repetindo ao longo de sua administração. “O inverso está aí e é muito bom ter a certeza de que nossos munícipes estejam aquecidos” destacou o Prefeito.

A Secretária Silvia Miranda relata a felicidade de realizar a entrega dos cobertores aos amigos indígenas que sempre estão presentes em nossos eventos e são nosso público prioritário.

Estiveram presentes, a Primeira Dama Elismar Caminha, o Vice Prefeito Aparecido Caminha e sua esposa Vera Caminha, a Coordenadora do CRAS Maria Nilza Gomes Vieira e as técnicas Danieli Lemos Assistente Social e Elaine Poloni, os Vereadores Gercindo Góes, Niva Pinto, Marcelo Quevedo, Francisco de Assis Honorato, o Presidente da Câmara Kaique Freire e demais liderança da Aldeia.