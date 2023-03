Em encontro com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, o prefeito Alan Guedes pediu mais celeridade na obra de reforma e ampliação da pista do Aeroporto Regional de Dourados. A conversa aconteceu durante a 84º Reunião Geral da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), em Brasília, nesta segunda-feira (13).

“Levei a cobrança dos douradenses que clamam pelo retorno o mais breve o possível do funcionamento do Aeroporto. Nós entendemos que o período de chuvas provocou um delay na obra, mas é urgente a retomada dos voos, principalmente, os diretos para São Paulo. Além dos voos domésticos a passeio, a classe empresarial e produtiva também urgem pela volta do funcionamento”, disse Alan.

Ao prefeito, o ministro garantiu que vai se inteirar sobre a obra e colocou o Governo Federal à disposição para demandas de homologação e liberação da pista. “Foi uma conversa rápida, mas produtiva”, acrescentou.

A obra é executada pelo Exército Brasileiro ao custo estimado de R$ 72 milhões oriundos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil) e contempla reforma e ampliação da pista de pouso e decolagens em 300 metros, além da regularização das faixas de pista e áreas de segurança, drenagem, colocação de cerca operacional e trabalhos de terraplenagem das áreas destinadas às futuras edificações.

Três grandes companhias aéreas já sinalizaram o interesse em voltar a operar na cidade e, agora, aguardam a liberação para funcionamento.