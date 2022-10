O Prefeito Alan Guedes está em Brasília nesta segunda-feira (10), onde vai assinar o contrato do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata) para a contratação do crédito de US$ 40 milhões para obras de infraestrutura e modernização de Dourados. Além deste recurso, a Prefeitura entrará com uma contrapartida de US$ 10 milhões, totalizando US$ 50 milhões de investimentos.

O contrato será assinado às 14h, pelo horário de Brasília, no escritório do Fonplata na Capital Federal. “Vamos transformar Dourados com esse mega investimento, que vai alavancar diretamente na qualidade estrutural da cidade. Os investimentos em infraestrutura, drenagem e asfaltamento, desenvolvimento institucional, cultural e dos povos indígenas ocorrerão ao longo de cinco anos”, explica Alan.

O financiamento vai permitir a promoção de melhorias na qualidade de vida da população por meio de ações em saneamento, meio ambiente, mobilidade e desenvolvimento urbano, infraestrutura administrativa e fortalecimento institucional no município de Dourados.

As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas: Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura Administrativa e Fortalecimento Institucional. A importância desse investimento coloca o município em outro patamar de crescimento e sustentabilidade municipal.

As obras do Fonplata vão requalificar vias, transformar a mobilidade da cidade, melhorar os prédios públicos de atendimento ao cidadão, fomentar a cultura, o esporte, o turismo e dar mais dignidade aos povos indígenas. As propostas do programa estão divididas em investimentos nas áreas de Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento.