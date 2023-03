O prefeito de Dourados, Alan Guedes, foi eleito nesta segunda-feira (13) vice-presidente de Economia Verde da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), durante a 84º Reunião Geral, realizada em Brasília. A eleição d a chapa que vai liderar a Frente no próximo biênio aconteceu por aclamação.

Alan passa a integrar o grupo das maiores lideranças municipais do Brasil. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, foi reconduzido à presidência da Frente. Os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de São Paulo, Ricardo Nunes, e de Palmas, a prefeita Cintia Ribeiro, também foram reconduzidos para as respectivas vice-presidências.

“É com uma felicidade imensa que assumo mais este desafio. Fazer parte da Frente e poder discutir os problemas dos municípios brasileiros junto às lideranças do Congresso é muito importante, sempre aprendemos com as experiências de outros prefeitos e prefeitas”, disse Alan.

Bancada no Congresso

Após a eleição da Mesa Diretora, foi instituída a bancada da FNP no Congresso Nacional. Quase 100 parlamentares, entre eles mais de 80 deputados federais, integram a bancada, que será coordenada pelo deputado federal por São Paulo, Jonas Donizette.