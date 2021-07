O prefeito Alan Guedes recebeu nesta segunda-feira (19) os representantes da FCDL MS (Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas). Durante a reunião foram abordados temas como futuras ações em relação ao comércio no município e a adesão de medidas para profissionalizar o setor varejista.

“Todas as ações tomadas pela gestão são pensadas com cuidado para que haja o impacto para o município sejam positivas. Foi assim quando optamos pelo lockdown, em que precisamos do apoio de todos, mas agora, aos poucos, temos conseguido retomar algumas atividades que estavam paradas há algum tempo, como, por exemplo, o toque de recolher às 23h”, pontua o prefeito Alan Guedes.

Na reunião, a presidente da FCDL MS, Inês Conceição da Silva, apresentou um projeto da CDL de trazer um curso de pós-graduação que aborda a especialização no varejo para o município de Dourados.

“Nós temos pensado em investir neste nicho em toda a região que pode ser beneficiada com a rota bioceânica. Temos pensado em alternativas para manter esses turistas em potencial que podem passar por Dourados e com isso pensamos em incentivar a capacitação do empresário e dos lojistas que podem receber esses clientes”, destaca Inês.

A especialização tem como base um modelo já adotado em Campo Grande, mas que teria um trabalho voltado para as particularidades do comércio douradense. As aulas seriam ministradas por profissionais que atuam no setor comercial de Mato Grosso do Sul para que as experiências pudessem ser compartilhadas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cleriston José Recalcatti, ressalta que o município tem escutado todos os setores que atuam na cidade e destaca que novos projetos podem ser adotados para fomentar a economia. “Dourados é uma cidade que só cresce nos últimos anos e nós temos trabalhado para garantir que a população acompanhe esse desenvolvimento”, aponta Cleriston.

Ainda estiveram presentes na reunião o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, e o presidente da CDL Dourados, Giovani Dal Molin.