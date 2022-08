O prefeito de Alan Guedes sancionou nesta quinta-feira (25) a lei que institui o Dia Municipal da Organização Missionária Batista Embaixadores do Rei, comemorado em 25 de agosto e a semana em que o referido dia estiver inserido como a Semana de Comemoração, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município.

A lei é de autoria do vereador Sergio Nogueira e foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Dourados. A Organização Batista Embaixadores do Rei visa o desenvolvimento físico, moral e espiritual dos meninos de 9 a 17 anos, e procura conduzir os seus membros na participação ativa de missões, estudo da Bíblia, oração, mordomia, serviço real, evangelização, recreação e acampamentos.

“Foi muito especial sancionar essa lei na data em que se comemora 74 anos de fundação e atividades no Brasil dos Embaixadores do Rei e cumprimentar as oito Embaixadas aqui em Dourados”, disse Alan Guedes.

De acordo com Sergio Nogueira, que também é Pastor, um Embaixador do Rei zela pelos interesses do seu Rei Jesus, aqui na terra, e procurará, por todos os meios, mostrar aos outros o que significa ser cristão. “Nada mais justo que uma data para homenageá-los. Agradeço ao prefeito Alan Guedes e toda sua equipe por viabilizar a assinatura desta lei exatamente na data em que agora comemora-se o Dia Nacional do Embaixadores do Rei”, comemora o vereador.