DOURADOS: Batalhas e artistas do hip hop serão homenageados na Câmara de Dourados

As batalhas e artistas da cena douradense do Hip Hop serão homenageados na Câmara Municipal, por meio de sessão solene proposta pelo vereador Elias Ishy (PT), no dia 20 de setembro, às 18h30. “Primeiro para celebrarmos, segundo para ocuparmos um lugar que é nosso por direito e, terceiro, para mostrar o quão grande é nosso movimento”, afirma o artista e apoiador do evento, Jean Ribeiro.

O vereador Ishy lembra que ao longo de cinco décadas o Hip-Hop evoluiu de uma manifestação cultural em meio à marginalização para uma poderosa ferramenta de transformação social, de luta e resistência nas periferias do país. Para ele, esse momento não é apenas de celebração, mas de cobrança às autoridades para investimentos que fortaleçam essa expressão artística e cultural.

Entre os homenageados da solenidade estão as icônicas Batalhas – Cinquenta, Ipês, Lago, Centrão e C3, verdadeiras arenas onde se manifesta a essência dessa cultura. Diversos artistas que contribuíram para a propagação do movimento em Dourados serão reconhecidos, entre eles, Senkapuz, Miliano, Fase Terminal, SoulRa, Dani Muniz, Brô MCs e King Wild.

Também estão na lista de homenageados: Luan Dalmaso Arce (B-boy), Sidney Bezerra Mesquita (MC), Danilo Castro Capile (DJ), Argencio Custodio da Silva Filho (Casa de shows), Marcelo Henrique da Silva Santos (MC), Maria Gabriela da Costa Santos (DJ), Ednaldo de Souza Rocha (Apresentador Rádio), Clodoaldo Vaz (Produtor musical), Harrison Vieira Pereira (MC), Roberto Sena da Silva Junior (DJ), Rudimar Debesa da Silva/ Roodspin (B-boy), Higor Marcelo Lobo Vieira (MC), Agnaldo José dos Santos (DJ), Willdenes Santos de Oliveira (B-Boy), Max Dante Dackan Di Baptista (MC), Raissa Sousa Carvalho (Cantora), Cícero Pequeno de Souza (DJ), Gilson Gonçalves da Silva (MC) e Matheus Freitas Ramalho Freire (MC e Grafiteiro).