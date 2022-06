A Campanha do Agasalho organizada pela Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação), Semas (Secretaria de Assistência Social) e Semds (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), atingiu a marca de 1,5 tonelada em arrecadação de agasalhos, como roupas, cobertores, calçados e demais itens.

No último sábado (19), a organização realizou o segundo dia D da ação no Shopping Avenida Center, com apresentações musicais, capoeira e entrega de mudas de plantas. O objetivo era estimular a campanha e as doações. “O inverno está apenas começando. Nosso intuito é levar agasalhos para aqueles que mais necessitam e mais uma vez a população nos surpreendeu com a solidariedade. Quero agradecer cada parceiro que nos ajudou nessa missão de aquecer as famílias em situação de vulnerabilidade”, informou o diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni.

De acordo com a secretária da Semas, Daniela Hall, a soma pode favorecer ainda mais as famílias que precisam da doação. “Todos os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) já estão munidos de agasalhos e cobertores e as famílias podem buscar no Centro mais próximo”, explicou.

Dezenas de empresas e instituições foram sensíveis ao projeto e disponibilizaram pontos de doação. “Assim como no ano passado, nossos parceiros foram fundamentais. Quando todos colaboram o resultado não poderia ser melhor. E a campanha ainda não acabou, são dezenas de pontos de recolhimento”, pontuou Zanoni.

A campanha conta com mais de 30 pontos localizados na Agehab; Semas; Semdes; Semc (Secretaria Municipal de Cultura); Procon; Central do Cidadão; Guarda Municipal; Poupatempo; Shopping Avenida Center, Aced; (Associação Comercial e Empresarial de Dourados); CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas); Supermercados Chama; Líder Supermercados; Influx; Piaseg; Auto Escola Liderança; Clube Indaiá; TV RIT; DZM Eventos; Conped (Conselho de Pastores Evangélicos de Dourados); Sicredi; Senai; Senac; Unigran; Instituto Animal; TOP 15; Gazin; Associação Médica; Rotary Club; Tigo Celulares; Casa Vitória; Ella Cosméticos; Realce Cosméticos; El Shaday Papel Graf; El Shaday Rádio Web; Bella Bistrô; Via Brantz Modas; 12 Seguros; Milkoisas Papelaria; Benigon Produções; Ótica Foco; VDC; Fashion Store; Barbearia Los Gringo´s e loja Apollo.

Os próximos dias D serão para entrega dos itens arrecadados. “Além das entregas que já estão nos Cras, vamos fazer entregas mais volumosas para regiões que têm mais habitantes ou a situação de vulnerabilidade é maior. As primeiras programadas são na aldeia indígena e nos distritos”, concluiu Zanoni.