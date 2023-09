DOURADOS: Com participação dos alunos da reme, prefeitura dá início às atividades da Semana da Pátria

A Prefeitura de Dourados deu início às comemorações da Semana da Pátria na manhã desta segunda-feira (4), com atividades cívicas e a participação dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que fizeram o revezamento da chama da pátria e apresentações culturais.

O Prefeito Alan Guedes iniciou as atividades na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com o acendimento da chama da pátria, tradição que teve início em 1975 para representar o ardor cívico do Brasil. Após o acendimento, a secretária municipal de educação, Ana Paula Benitez Fernandes, repassou o fogo simbólico aos alunos da Reme que iniciaram o revezamento que percorreu o trajeto do Exército até a Praça Antônio João.

“Esse é um evento muito importante para Dourados. A princípio seria realizado na sexta-feira (1/9), mas devido as fortes chuvas e tudo que aconteceu na quarta-feira (30/8), todos compreenderam que seria melhor adiar. Hoje a festa está linda, quero agradecer principalmente aos professores, alunos e toda equipe que fizeram um evento incrível”, ressalta o prefeito Alan Guedes.

Entre os mais de 200 alunos que participaram das festividades, o trio representante da E.M. Laudemira Coutinho De Melo contou com as adolescentes Maria Eduarda, de 13 anos, Sofia de Matos, 11, e Diane Isabela, 14, Elas falam da alegria em serem escolhidas para o revezamento da chama e a importância do evento.

“Pra mim foi muito importante ser escolhida, porque eu não sou daqui, vim do Rio de Janeiro, então ser escolhida para representar a cidade e um Estado que não é o meu, foi muito importante, uma honra, me senti muito bem”, disse Sofia.

“Eu também achei muito legal ser escolhida, eu sou da Venezuela e é a primeira vez que estou participando, me sinto muito honrada, tá sendo tudo muito legal”, completa Diane.

Na praça os alunos ainda realizaram apresentações culturais, com danças, poesia, música e junto com as autoridades, participaram do hasteamento das bandeiras. O Prefeito também acendeu a chama da pátria que permanece no local durante toda a semana, até o dia 7 de setembro, onde retorna ao exército após o desfile cívico-militar.

“Nossas crianças fizeram bonito e tornaram a festa ainda mais especial. Reforço aqui o convite para a população participar das comemorações da Semana da Pátria, que vão movimentar nossos alunos e toda cidade, incluindo o desfile cívico-militar que será o maior da história de Dourados, com 106 entidades inscritas”, afirma a secretária.

A programação da Semana da Pátria segue com a realização da Hora Cívica diariamente em diversos pontos de Dourados e dos distritos. Na quinta-feira (7), Alan Guedes abre as atividades com a Revista da Tropa, Hino Nacional e Hasteamento das Bandeiras, às 7h na Praça Antônio João, onde logo após, às 8h, tem início o desfile cívico-militar.