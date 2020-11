DOURADOS – MS (Correspondente) – Passa a valer a partir desta sexta-feira (6), o novo decreto publicado no Diário Oficial na última quinta-feira (4), pela prefeita Delia Razuk, que reduz o toque de recolher para 0h ás 5h. A cidade ainda tem 433 casso ativos de coronavirus, e as medida são para a prevenção do contágio da pandemia.

Com as mudanças, os atendimentos em bares, conveniências, restaurantes, lanchonetes e afins estão liberados até as 23h59 a partir desta sexta-feira (6). Após as 0h os serviços de conveniências somente poderão atender por entrega em domicilio (delivery).

De acordo com o decreto “Fica determinado toque de recolher, impedida a circulação das 0hs às 05hs, exceto aos Órgãos de Segurança, Chefes dos Poderes Executivos, Legislativos, Judiciário, Ministérios Públicos Estaduais e Federais, Advogados, vigias noturnos, delivery, profissionais na área da saúde, e circulação para acesso quando necessário a atividades essenciais e sua prestação, e ainda trabalhadores em trânsito”.

As regras sanitárias de biossegurança, como de higiene pessoal e uso de máscaras de proteção continuam valendo. As normas de funcionamento em igrejas e academias de ginástica também foram mantidas.