A curva ascendente de infecções pelo coronavírus em Dourados tornou o município o mais novo epicentro da pandemia em Mato Grosso do Sul. Com 339 casos de Covid-19 confirmados no boletim epidemiológico desta terça-feira (2/6), a maior cidade do interior do Estado ultrapassou a capital Campo Grande, que tem 317 casos da doença.

“Isso é preocupante, tendo em vista que a população de Campo Grande é maior”, falou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, em live nas redes sociais. Segundo ele, a testagem em massa da população é um dos fatores que contribui para o aumento dos registros.

Proporcionalmente, Dourados tem 152,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Campo Grande possui 35,4. A infecção em municípios da região também preocupa. Dos 10 municípios sul-mato-grossenses com maior incidência da doença, seis estão na Grande Dourados.

São eles: Douradina (1.046,6 casos por 100 mil habitantes), Vicentina (639,1), Fátima do Sul (364,8), Itaporã (181,2), Rio Brilhante (154,6) e Dourados (152,1). Ao todo, 33 municípios pertencem à região.

Ainda conforme o boletim epidemiológico da doença, Mato Grosso do Sul possui 1.646 casos confirmados de infecções por coronavírus em 49 municípios. Com a testagem em massa na população, o Governo tem base para elaboração de estratégias para contenção do novo vírus.

Ainda conforme o boletim epidemiológico da doença, Mato Grosso do Sul possui 1.646 casos confirmados de infecções por coronavírus em 49 municípios. Com a testagem em massa na população, o Governo tem base para elaboração de estratégias para contenção do novo vírus.

Diante da pandemia de coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de live em redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença em MS, evitando assim a propagação de fake news.