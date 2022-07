A Prefeitura de Dourados, por meio da Semc (Secretaria Municipal de Cultura), publicará o novo edital do FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural) 2022 na segunda quinzena de julho. A data para inscrição será informada no edital.

Este ano, a legislação foi reestruturada e atualizada, o que gerou mais flexibilidade para os editais e inseriu três novas áreas artísticas, que disputarão o montante de RS 195 mil. O investimento promove suporte financeiro à classe artística douradense e valoriza a cultura no município.

O FIP selecionará 20 projetos culturais nas áreas de: Artes Cênicas, Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Cultura dos Povos Tradicionais e Populares, Dança, Literatura e Leitura, Música Patrimônio Cultural, Material e Imaterial e Produção Técnica e Gestão Cultural.

Cada área cultural poderá ter inscrições de projetos artísticos nos valores de R$ 12.5 mil e R$ 7 mil, respectivamente. O secretário municipal de Cultura, Francisco Chamorro “Kinho”, destaca que “a atualização da legislação do FIP foi uma conquista da gestão atual, e o lançamento anual do edital do fundo que demonstra o comprometimento que temos com a cultura e os artistas douradenses e com o desenvolvimento da economia cultural do município”.