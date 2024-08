Dourados: Espen promove este mês palestra a policiais penais sobre respeito à Cultura Indígena

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio de sua Espen (Escola Penitenciária), promove este mês, em Dourados, o 1° Ciclo de Palestras sobre “Promoção do Respeito à Cultura Indígena no Sistema Penitenciário”. O evento será realizado no dia 20 de agosto, das 13h às 18h, no auditório da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Voltada a policiais penais, a palestra tem como objetivo aprimorar as práticas no Sistema Penitenciário, com foco na promoção do respeito e na compreensão da cultura indígena dentro do ambiente prisional. Esta iniciativa visa capacitar os profissionais que atuam diretamente com a população carcerária indígena, proporcionando-lhes ferramentas e conhecimentos para um atendimento mais sensível.

A palestra é resultado parceria com a Coordenação Regional da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) de Dourados. A ação também conta com o apoio do Governo do Estado, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Povos Indígenas.

A iniciativa surge como parte de um conjunto mais amplo de esforços para integrar e valorizar a cultura indígena no sistema penitenciário, onde a cidade de Dourados, em especial a Penitenciária Estadual, destaca-se por ter o maior número de presos autodeclarados indígenas no país. O evento representa um passo significativo para garantir que a diversidade cultural seja compreendida nas práticas diárias dos policiais penais.

Os participantes terão a oportunidade de discutir e aprender práticas que respeitam e valorizam a diversidade cultural, com o objetivo de promover um ambiente prisional mais inclusivo e adaptado às necessidades dos presos indígenas.