DOURADOS: Governo entrega escola Castro Alves reformada

O governador Eduardo Riedel vai entregar, na tarde desta sexta-feira (12), em Dourados, o prédio da ‘nova’ Escola Estadual Castro Alves, localizada na área central da cidade.

A reforma integral do prédio vai permitir que o estabelecimento possa ampliar a capacidade em, pelo menos, mais 500 alunos nas 16 salas de aula totalmente reformuladas e no espaço ampliado, inclusive, com a construção do laboratório de pesquisas e da ampla área de refeitório/cozinha.

Essa entrega é resultado dos investimentos que já superam o total superior a R$ 21,5 milhões aplicados no primeiro trimestre de 2023, beneficiando mais de 22 mil estudantes matriculados nas unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino) no Município. A escola Castro Alves abriga atualmente 680 alunos do 6º. ao 9º. Ano do Ensino Fundamental 2.

Isadora Becker, aluna do 7º. Ano, é só felicidade com a ‘nova’ escola. “Melhorou bastante, substituíram as árvores, fizeram novas salas, ficou muito melhor do que antes, fizeram a passagem de alunos ali [cobertura de proteção para a movimentação em dias de chuva], eu recomendo”, disse a estudante.

Enquanto isso, a diretora Marcia Wider e a adjunta Josileia Conrado Soligo concluem os preparativos para a apresentação da moderna estrutura à comunidade.

Dotada de moderna estrutura, o prédio restaurado da escola Castro Alves, um dos estabelecimentos de ensino mais procurados pela comunidade estudantil de toda a área urbana do Município, oferece as condições de mobilidade e acessibilidade; placas indicativas dos utensílios públicos com Linguagem de Sinais, rampas e proteção estendida aos alunos especiais.

Beatriz Borba, de 15 anos de idade, que entrou na escola com seis, no 1º. Ano, disse que a transformação é radical.

“Tem até laboratório agora!”, festejou ela, ao visitar a sala onde já estão acomodados os equipamentos que servirão aos estudos e pesquisas. Com uma pontinha já de saudades, porque a partir de 2024 terá que procurar outra escola, até atingir a meta [“quero ser estilista”], a menina deseja que as próximas turmas “aproveitem bem tudo isso”.

Menodora Fialho de Figueiredo

Também já está funcionando, desde o início do ano letivo de 2023, a reformada Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, depois de ter passado por uma completa revitalização dos espaços, com intervenções na cobertura, reparos na estrutura elétrico-hidráulica, bem como ventilação por meio de alterações estruturais.

A escola, localizada na área central da cidade, tem 50 anos e a última vez que passou por melhorias foi em 2009.

Vilmar Vieira Matos

O Governo do Estado também promover a reforma da Escola Estadual Vilmar Vieira Matos, visando melhorar as instalações e tornar o local mais moderno e acessível para os alunos e profissionais de educação. Localizada no Jardim Rasslem, na periferia de Dourados, a unidade conta com 1.400 alunos, dispondo de ensino médio e fundamental II, com aulas nos três períodos.