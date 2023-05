DOURADOS: Hospital da Vida investe em atendimento multiprofissional

Considerar a enfermidade como um todo, tendo uma abordagem mais ampla, humanizada e eficiente no cuidado. São esses os principais objetivos da formação de uma equipe multidisciplinar no ambiente hospitalar. No Hospital da Vida, em Dourados, diversos profissionais atuam em conjunto para proporcionar um atendimento mais completo e eficiente aos pacientes.

Entre janeiro e março deste ano, foram realizados no HV 5.650 procedimentos entre fisioterapia respiratória e motora e mais de 63 mil exames laboratoriais, além do atendimento psicológico com acolhimento para pacientes e familiares, tudo para garantir que o usuário seja atendido em sua completude.

O serviço, que abrange enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, uma equipe da CCHI (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), nutricionista, assistente social e demais especialistas da saúde, é realizado junto ao atendimento médico para proporcionar um atendimento completo ao paciente. “No casa da fisioterapia, por exemplo, vai diminuir o tempo de internação e consequentemente o risco de infecção, vai auxiliar e acelerar a recuperação e com isso impactamos diretamente na qualidade de vida dessa pessoa”, explica o supervisor da fisioterapia, Gustavo Muriel.

O serviço social tem por objetivo garantir e orientar, quando necessário, os direitos dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Mediante avaliação prévia do caso e, quando se faz necessário, elaborar encaminhamentos para a rede socioassistencial e aos órgãos de defesa de direitos, orienta também sobre auxílio funeral e participa de discussão de caso com equipe multiprofissional, além de fazer busca ativa de familiares quando esses precisam participar ativamente dos cuidados com o paciente. Realiza atendimento e encaminhamentos em situação de risco /violência doméstica contra a mulher, violência/negligencia contra criança e adolescentes,violência/negligencia contra idosos, atendimento a morador de rua.

Já o serviço de psicologia atende as demandas emocionais dos pacientes e seus familiares “auxiliando na adaptação a internação e quando necessário no planejamento da alta, além de realizar orientações sobre rotinas institucionais, discussão de caso com equipe a respeito de pacientes psiquiátricos, e pacientes que apresentam abstinência de álcool ou tabaco”, explica supervisora do serviço de psicologia e assistência social, Silviane Krokosz.

Em 2022, só o atendimento psicológico somou 4.432 procedimentos. Outros 3.603 familiares e acompanhantes foram atendidos, 275 encaminhamentos para a rede socioassistencial e mais de 500 buscas ativas de familiares.

Administrado pela Prefeitura de Dourados, através da Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados), a unidade atende usuários do Sistema Único de Saúde e é referência em urgência e emergência para a macrorregião, composta de 33 municípios e engloba aproximadamente um milhão de habitantes. “É fundamental que os hospitais públicos invistam em equipes multiprofissionais capacitadas e integradas e é isso que buscamos fazer aqui dentro, por mais que haja os desafios que nós e outras unidade públicas enfrentam, o nosso compromisso é com o paciente, é salvar vidas”, reforça a gerente de integração e desenvolvimento da Funsaud, Virgínia Magrini.