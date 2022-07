As inscrições para o FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural) 2022 começam nesta segunda-feira (25) e seguem até o dia 31 de agosto. Este ano, 20 projetos culturais serão selecionados e disputam o montante de R$ 195 mil. Cada projeto pode receber até R$ 12,5 mil. O edital do Fundo foi publicado no dia 18 de julho.

Este ano, a legislação foi reestruturada e atualizada, o que gerou mais flexibilidade para os editais e inseriu três novas áreas artísticas, sendo elas: Artes Cênicas, Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, Cultura dos Povos Tradicionais e Populares, Dança, Literatura e Leitura, Música, Patrimônio Cultural, Material e Imaterial e Produção Técnica e Gestão Cultural.

O secretário municipal de Cultura, Francisco Chamorro “Kinho”, ressalta que o recurso será distribuído em montantes de igual valor entre as dez áreas culturais. “Nós temos trabalhado para valorizar a classe cultural em nosso município e o prazo para inscrever os projetos é até 31 de agosto, e a lista de contemplados será divulgada em setembro”, destacou.

Envio dos projetos

Os projetos devem ser encaminhados por via postal, carta com aviso de recebimento – AR ou por SEDEX com aviso de recebimento – AR. No dia 30 de setembro será publicada em Diário Oficial, a lista dos aprovados. Mais informações pelo e-mail fip.semc@dourados.ms.gov.br ou pelo telefone 67 3411-7709. A Semc fica localizada no Parque dos Ipês, av. Presidente Vargas.