DOURADOS: Mauricio solicita manutenção no prédio do Museu da Cand

Preocupado com a preservação do patrimônio público e a valorização da cultura e da história do município, o vereador Mauricio Lemes (PSB) está solicitando da administração municipal que seja feita a manutenção no prédio do Museu da Colônia Agrícola Nacional de Dourados (Cand) e a restauração do Marco do Cinquentenário da Colônia, na região do distrito de Indápolis.

Em indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários Wellington Rocha, de Governo, e Márcio Antônio do Nascimento, de Serviços Urbanos, Mauricio diz que a solicitação está fundamentada na necessidade urgente de realizar alguns reparos no prédio do Museu da Cand, considerando que devido aos efeitos do tempo, como exposição ao sol e à chuva, houve desgaste, principalmente na pintura das paredes.

Quanto ao Marco do Cinquentenário, localizado anexo ao museu, o vereador explica que é necessário a manutenção para restaurar o formato original daquele importante símbolo, que celebra parte da história de formação do município”, defende.

RUAS

Mauricio Lemes também indicou à Semsur a necessidade de da execução de serviços de tapa-buracos na Rua Toshinoku Katayama, entre a Rua Cuiabá e Avenida Joaquim Teixeira Alves, e em toda a extensão da Rua Onofre Pereira de Matos.

Justifica que o estado de deterioração da pavimentação asfáltica está resultando em sérios transtornos no tráfego, representando um risco de acidentes para os motoristas.

Por fim, o vereador solicitou poda das árvores, roçada e limpeza do canteiro central da Rua Melvin Jones, em toda sua extensão. “As árvores e a vegetação do canteiro precisam de poda e manutenção, sendo fundamental para garantir a segurança dos pedestres e veículos. Além disso, a limpeza contínua é fundamental para manter uma boa aparência na rua”, diz, completando que a manutenção regular não apenas contribui para a segurança, mas também para o bem-estar da comunidade e para a imagem positiva do local.