O medalhista olímpico e campeão mundial de judô, Tiago Camilo, participou, neste domingo (11), da formatura de turmas do Instituto Tiago Camilo em Dourados. O polo da instituição no município funciona na Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo. A cerimônia contou com a presença de pais e do prefeito Alan Guedes.

Segundo Tiago Camilo, o momento de graduação de faixa é um dos mais importantes para os atletas. “Hoje as crianças celebram o encerramento de um ciclo para abertura de um novo, com muita dedicação e esforço. Nossa missão é fazer do judô uma ferramenta de integração e transformação social, despertando virtudes humanas em nossos alunos e preparando-os para a vida”, disse o judoca, medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney, em 2004, bronze em Pequim 2008 e campeão mundial em 2007, no Rio de Janeiro.

Para o coordenador estadual do Instituto Tiago Camilo, Igor Rocha, a proximidade das famílias com o esporte é muito importante. “O projeto chegou aqui no Estado em parceria com o Judô Clube Rocha, mas hoje, já estamos em Corumbá, Jardim, Campo Grande e na nossa querida Dourados. Ver o impacto positivo que o esporte tem na vida destas famílias é um super combustível para o nosso trabalho”.

Professor há 30 anos, Alexandre Cano afirma que este é um dos principais projetos já desenvolvidos em Dourados. “Só de saber que o próprio medalhista olímpico veio até o nosso Estado trazer essa iniciativa mostra o quanto o esporte tem o poder de transformar a vida das nossas crianças”, disse. O sensei é voluntário no projeto junto com seus filhos Ana Beatriz e Geovane, também judocas com diversas conquistas em competições dentro e fora do Mato Grosso do Sul.

Fã de carteirinha do judô, o prefeito Alan Guedes também acompanhou a formatura das turmas. “Eu conversei com o Tiago e fiz o compromisso de ampliar essa parceria entre o instituto e a Prefeitura de Dourados. Somos muito privilegiados por receber este projeto. São apenas 12 cidades no Brasil com mais de 3 mil crianças e jovens atendidos”, completa.