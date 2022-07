O novo concurso público da Prefeitura de Dourados disponibiliza 20 novas vagas para Auditor Fiscal de Tributos Municipais. Este é o segundo concurso desde a criação do cargo, em 2002. O Secretário Municipal de Fazenda, Everson Leite Cordeiro, destaca que a atuação do Auditor Fiscal de Tributos Municipais é importante para garantir o acesso a recursos que são de direito do município, sem aumentar impostos.

“O principal papel do Auditor Fiscal de Tributos Municipais é buscar recursos nos locais em que há sonegação de impostos. Para evitar concorrência desleal, em que aqueles que não pagam conseguem baratear os serviços, enquanto os que pagam acabam desfavorecidos. Esses são tributos de direito do cidadão, que devem ser usados diretamente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura”, pontuou.

O primeiro concurso em 2002 disponibilizou 18 vagas para o cargo de Auditor Fiscal, até então inédito no município. No primeiro ano, o trabalho tributário proporcionou salto na arrecadação de ISSQN (Imposto Sobre Serviço) em 100%, que passou a ser convertido em melhorias no Município.

“É uma honra em dizer que fui aprovado no primeiro concurso e junto a outros dois colegas elaborar um novo Código Tributário Municipal, que encontra-se vigente até hoje e norteia as ações do município, porém em razão de aprovação em novo concurso público, deixei o cargo para assumir o concurso de Fiscal Tributário Estadual”, pontuou.

Desde então, oito fiscais foram aprovados em outros concursos e atualmente existem apenas 10 auditores na ativa, com o passar dos anos, o quadro sofreu um desmonte que impactou na estrutura e eficiência administrativa. Visando reverter esta situação, além da reestruturação com pessoal, o Município já investiu em novos computadores e estudos para investimento em tecnologias para garantir maior eficiência e menor evasão fiscal.

“Nos últimos 20 anos a cidade cresceu, novas empresas e filiais se instalaram. Nosso trabalho agora é restaurar a qualidade desse serviço, com os fiscais aprovados no concurso, todo o aparato necessário e uma nova sede, que será na CAC [Central de Atendimento ao Cidadão]”, ressaltou.

Com a adesão dos 20 Auditores Fiscais Tributários, serão 30 servidores trabalhando para garantir o aumento na arrecadação tributária. O que significa mais autonomia para a cidade e permite que investimentos sejam realizados com recursos próprios, sem aumento de impostos para a população e sem depender de forma integral dos repasses feitos pelo governo Estadual e Federal.