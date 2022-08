O Procon de Dourados disponibiliza, a partir desta terça-feira (30), uma sala para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em sua sede. O local será utilizado em caso de necessidade de atendimento, orientação ou reunião entre o consumidor e o advogado. Na cerimônia de entrega da sala, o Procurador-Geral do Município, Paulo César Nunes da Silva, recebeu o presidente da OAB, 4ª Subseção Dourados e Itaporã, Ewerton Araújo de Brito, acompanhado da vice-presidente Fabiana Côrrea e outros membros da diretoria da entidade.

A utilização da sala foi planejada desde a entrega da nova sede do Procon Dourados, em dezembro do ano passado, pelo prefeito Alan Guedes. Foi feita a indicação ao Conselho do Fundo Gestor de Proteção ao Consumidor que aprovou a instalação do espaço. “Esse local foi destinado à OAB para os advogados atenderem aos consumidores que eventualmente estiverem no Procon. A sala foi destinada pelo Procon e mobiliada pela OAB”, explica o Procurador-Geral, Paulo César Nunes.

Para Ewerton Araújo, a presença da OAB vai complementar o serviço prestado pelo Procon. “A Ordem pode auxiliar de forma imediata o consumidor que procura o Procon e precisa de uma orientação mais especializada no campo jurídico e vai encontrar aqui um advogado habilitado para fazê-lo”, explica.

Segundo ele, é uma forma também de ajudar no desenvolvimento da jovem advocacia. “Acaba sendo uma via de mão dupla. Ajuda o consumidor que precisa de um atendimento especializado e ao jovem advogado, que são os que na maioria das vezes se inscreve para estar no plantão, e pode, através de uma orientação, gerar uma demanda”, completa o presidente da OAB.

Estavam presentes também pela OAB Gilvane Bezerra, secretária-geral, Virgílio Bertelli, secretário-adjunto, Fabiano Pereira, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e o procurador do município, Lenilson Almeida, representando o diretor do Procon, Antônio Marcos Marques.