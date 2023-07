DOURADOS: Obra de duplicação e revitalização da José Roberto Teixeira segue em ritmo acelerado

Uma das principais vias de ligação centro-bairro de Dourados está passando por melhorias que devem beneficiar toda a região do Grande Flórida. A avenida José Roberto Teixeira está sendo duplicada e revitalizada no trecho entre o Parque do Lago e o trevo de acesso ao Clube Indaiá. A obra é financiada e executada pelo Governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura de Dourados, responsável pelo projeto. Neste sábado (22), o prefeito Alan Guedes esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos.

A obra, sob responsabilidade da empresa douradense Gera-Obras começou no início de junho e nos quase 900 metros, a via passará a contar com pista dupla e canteiro central com ciclovia, o que deve agilizar o fluxo e dar maior segurança aos pedestres, ciclistas e motoristas.

Responsável pela equipe que varia entre 20 e 30 colaboradores, Rodrigo Gerassi deu detalhes do andamento dos trabalhos ao prefeito, que, segundo ele, está com o cronograma adiantado. “Nosso planejamento prevê 45 dias por etapa. Esse prazo está vencendo agora e já estamos na segunda etapa e também dando início à preparação e drenagem para a terceira”, explica. Segundo ele, o prazo de entrega, previsto para março do próximo ano, pode até ser antecipado.

A informação foi comemorada pelo prefeito. “Essa é uma obra que vai transformar toda uma região da cidade, com melhora no trânsito, segurança e valorização dos imóveis. A gente sabe que a execução da duplicação causa transtornos para os moradores, comerciantes. Mas por um tempo limitado que, pelo que vimos e as informações que recebemos, pode até ser menor que o esperado. Depois, os benefícios valerão a pena”, afirma Alan Guedes, que aproveitou para conversar com os moradores sobre as melhorias.

Morador da rua José Roberto Teixeira há 40 anos, o carteiro aposentado Devair Batista Moraes aponta a segurança como o reflexo imediato mais importante da mudança que está sendo feita. “A gente esperava essa obra há muitos anos. Já tivemos diversos acidentes nesta rua, inclusive com mortes e agora somos contemplados com a duplicação. Nós já vemos a valorização do comércio, dos imóveis e, o mais importante, da vida”, completa.