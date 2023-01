O Prefeito Alan Guedes entregou nesta quinta-feira (12), as novas viaturas da GMD (Guarda Municipal de Dourados) e da Defesa Civil do município. Um investimento de R$ 1,314 milhão, que foram adquiridos com recursos estaduais. Foram entregues três veículos Trail Blazer para GMD e uma caminhonete modelo L200 Triton, para a Defesa Civil.

Alan também realizou a entrega dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual), para a Ronda Ostensiva Motorizada da GMD. Os equipamentos, que são capacetes, luvas, cotoveleiras e joelheiras, foram adquiridos com recursos próprios do município.

“O trabalho da Romo é fantástico, e por isso nós investimos na aquisição dos veículos de duas rodas e também nos equipamentos que vão ajudar a proteger a vida do nosso guarda, que está trabalhando em cima da moto. O trabalho da Romo engrandece o trabalho da Guarda Municipal. Neste dois anos recebemos muitas autoridades federais em Dourados e a Romo fez um trabalho brilhante para ajudar compor o transporte”, destacou o prefeito.

A diretora-geral da GMD, Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, destacou a importância dos investimentos da gestão. “Vamos trazer mais segurança para a população e para os nossos agentes que estão trabalhando e isso foi possível graças a gestão do Alan e a parceria do Governo do Estado”.

“Essa nova viatura vai nos possibilitar atender ainda melhor a população douradense”, afirmou o Coordenador da Defesa Civil, Rodrigo Vitorino.

Parceria

As novas viaturas foram entregues ao prefeito na tarde da terça-feira (10), na sede da governadoria pelo governador Eduardo Riedel e parte do secretariado. Na ocasião, Alan ressaltou que o fortalecimento da relação com o Governo do Estado é de extrema importância. “Caminhamos juntos, essa parceria vem de tempos e agora podemos reforçar a Guarda Municipal, para que eles possam exercer trabalhos como a ronda escolar e também as ações da Defesa Civil”.