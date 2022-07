O prefeito Alan Guedes foi homenageado, neste sábado (2), pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com uma Comenda do Mérito Legislativo. A placa foi entregue pelo deputado estadual Evander Vendramini, autor da proposição. A cerimônia foi acompanhada pelos vereadores Daniel Júnior, Rogério Iury, Sérgio Nogueira e o presidente Laudir Munaretto, representando a Câmara Municipal, além dos secretários municipais.

Na abertura, apresentação do músico Carlos Fábio com a já clássica “Meu Mato Grosso do Sul”, considerada um hino informal do Estado.

A homenagem foi concedida, segundo a placa entregue, “em reconhecimento à sua dedicação e ao extraordinário trabalho realizado no contexto sócio-político-econômico que contribuiu, de forma destacada, para o desenvolvimento e projeção do Estado de Mato Grosso do Sul”.

De acordo com Vendramini, a escolha de Alan Guedes para receber a Comenda é justa. “Sem fazer críticas a ninguém, o Alan assumiu a Prefeitura de Dourados em uma situação muito difícil, e os vereadores sabem disso, inclusive com licitações da gestão anterior travadas. Alan foi junto com a equipe construindo esse processo, melhorando e agora vemos as coisas acontecendo. Isso é gestão que só é possível com uma equipe boa, secretários eficientes e servidores comprometidos e vocês estão no caminho certo”, afirmou.

Após o uso da palavra, o deputado Evander Vendramini fez entrega simbólica de uma emenda no valor de R$ 400 mil de custeio da Saúde e que pode ser aplicada de acordo com a necessidade do setor.

Alan Guedes agradeceu a homenagem, a emenda – a maior individual de um deputado para Dourados, segundo ele – e disse que o trabalho feito não é favor para as pessoas, é uma obrigação dele e da equipe que o assessora. “Enfrentamos muitos problemas, inclusive uma folha de pagamento com uma folha de R$ 40 milhões atrasada e definimos como prioridade pagar o servidor e fazer esse enfrentamento financeiro e fiscal que permitiu termos agora um horizonte, atraindo investimentos e ver a cidade avançando”, resumiu.