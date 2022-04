O prefeito Alan Guedes assinou dois convênios com o IFMS – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Dourados: um para a realização da capacitação e suporte técnico dos professores na implementação do projeto robótica para as escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) e o segundo para a qualificação profissional de jovens e adultos nas áreas de vendedor e operador de computador. Participou da assinatura, o secretário de Governo, Wellington Rocha.

Para o Projeto da Robótica, a prefeitura adquiriu 50 kits que serão usados por alunos do 6° ao 9° ano no período contraturno. Ao todo serão 24 novas salas de informática e robótica equipadas, e cada kit compreende 10 conjuntos robóticos que atendem até 50 alunos, ou seja, são 500 conjuntos na rede toda.

“Estamos implantando uma nova tecnologia, isso inclui material de apoio do professor e do aluno, toda a grade, a composição curricular, a metodologia empregada e os treinamentos para os professores, ou seja, o conjunto completo”, afirmou Alan.

O IFMS já usa a tecnologia em suas aulas, e por isso, a parceria para que os professores recebam a capacitação e suporte técnico, e futuramente, os alunos poderão participar do Campeonato de Robótica organizado pelo Instituto.

Carlos Vinícius Figueiredo, diretor geral do IFMS destacou que o projeto materializa o compromisso social que a administração pública tem com a comunidade.

“Quando digo compromisso social, é em levar oportunidades para os estudantes que terão agora acesso à informação, materiais de qualidade para o desenvolvimento de áreas como comunicação, relações interpessoais, raciocínio lógico, melhoram a parte de interpretação de texto porque a robótica ultrapassa a mera noção de mexer com o robô”, detalhou.

A expectativa é despertar o interesse dos alunos para áreas de atuação que antes não tinham destaque na região. O professor Clovis Augusto Niiyama será o coordenador do Projeto de Robótica da Semed e falou sobre a importância de levar essa oportunidade aos alunos da rede pública.

“Acredito que vai ser um projeto de grande importância, pois vai despertar os jovens para a área de ciências exatas e estamos totalmente sintonizados com a evolução, com tecnologia, com a inovação”, disse.

INOVAÇÃO

É a primeira vez que a Reme tem um investimento tão inovador. Além dos kits de robótica, o município adquiriu 1.100 novos computadores. “Os laboratórios e computadores de informática estavam bem sucateados, alguns foram comprados há mais de 20 anos. Era necessário fazer a renovação para beneficiar os alunos”, explicou Ana Paula Benitez Fernandes, secretária Municipal de Educação.

“Quando assumimos a gestão ano passado percebemos que não tínhamos nenhum atrativo para os jovens. Atendemos 18 mil alunos do 1º ao 5º ano, e apenas 5 mil do 6º ao 9°, então estamos perdendo os estudantes em algum momento. Trazer os projetos de volta é uma maneira de incentivar a permanência dos estudantes. Então para as crianças menores estamos devolvendo projetos esportivos e culturais, o judô, o balé, o futsal e para os adolescentes a robótica’, concluiu a secretária.