A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), criou uma força tarefa para ampliar o atendimento para atualização de dados e novas inscrições para o Cadastro Único. O serviço é oferecido em todos os Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município e, a partir desta terça-feira (2), um grupo de cadastradores irá atender em período especial, no Poupatempo, localizado na rua Salviano Pedroso, nº 1050, Jardim Água Boa. O atendimento será feito por agendamento pela equipe de coordenação da força tarefa.

O Poupatempo terá equipe exclusiva atendendo todas as terças-feiras, entre 13h30 e 17h30 e aos sábados, das 7h30 às 13h30. O objetivo é desafogar o atendimento que seguirá sendo feito pelas unidades dos Cras em diversos bairros da cidade e nos distritos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Daniela Hall, a medida vai agilizar os atendimentos que já estavam com agendamentos para o final do ano. “Tivemos um grande aumento da demanda por conta do cruzamento de dados feito pelo governo federal que identificou mais de 11 mil cadastros com inconsistências, além da atualização regular que deve ser feita a cada dois anos”, explica. O CadÚnico desatualizado pode impedir que a família participe de programas ou receba auxílios sociais, como o Auxílio Brasil, por exemplo.

De acordo o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, o prazo para aqueles que fizeram a atualização até 2019, antes do início da pandemia, termina em 14 de outubro. Para aqueles cadastros que apresentaram inconsistências (normalmente acerca da renda), o prazo para regularização vai até 12 de agosto.

O atendimento continuará sendo feito normalmente nos Cras. “Com a força-tarefa no Poupatempo, esperamos conseguir atender as famílias com mais rapidez e dentro do prazo estipulado pelo Governo Federal”, completa Daniela Hall.