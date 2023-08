DOURADOS: Prefeitura decreta Estado de Emergência após estragos causados por temporal

Diante dos inúmeros estragos causados pelo temporal que atingiu Dourados na noite desta quarta-feira (30), o Prefeito Alan Guedes decretou nesta quinta (31), estado de emergência no município.

Embora ainda esteja no período de recuperação de uma cirurgia no joelho, Alan visitou alguns dos pontos mais afetados pela chuva, como o residencial Greenville, e acompanhou os esforços da Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Energisa para atender os moradores nas comunidades afetadas.

Segundo o decreto assinado pelo prefeito, “fica declarada a existência de situação de anormalidade, provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência, no Município de Dourados – MS, provocada pelas fortes chuvas e ventos”.

“O decreto assinado vai permitir que a gente tenha mais agilidade no acesso aos fundos e utilização de recursos para promover dignidade para as famílias atingidas. Algumas famílias perderam tudo e a Defesa Civil apoiará cada uma delas através de ações fundadas neste decreto”, explica o prefeito.

Alan disse ainda que o Governo do Estado vai colaborar no suporte às áreas atingidas pelo temporal. “Conversei com o governador em exercício, José Carlos Barbosa, pedindo o apoio do Governo do Estado, da Defesa Civil estadual e da Agesul para que a gente possa ter maior amplitude no trabalho de desobstrução de vias e fomos prontamente atendidos”, completa.